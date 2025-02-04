Роспотребнадзор не нашел в черноморской рыбе несоответствий нормам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора провели более тысячи исследований рыбной продукции из Черного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщили в ведомстве.

"Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Черном море. Проведено более 1 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

Также специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный лабораторный контроль в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым.

Ч начала проведения работ выполнено свыше 2,2 тысячи исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, более 6,3 тысяч исследований атмосферного воздуха, 950 исследований морской воды и порядка 2,7 тысяч исследований почвы.

"По состоянию на сегодняшний день превышений норм не зафиксировано, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке", - добавили в ведомстве.