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Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после ЧП с танкерами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор инициировал проведение оценки рисков для здоровья населения после аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили журналистам в ведомстве.

Работа будет организована в формате научного консорциума, в состав которого войдут представители научных организаций, исследовательских институтов нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН, а также университетов, "что позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и компетенции".

Среди задач, которые предстоит решить научному сообществу, как отметили в ведомстве, - определение химического состава загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, изучение и прогнозирование трансформации компонентов мазута в морской воде и прибрежном песке, оценка безопасности морской воды и почвы в рекреационных зонах, а также определение перечня веществ, выделяющихся в атмосферный воздух из находящегося в слое песчаного грунта мазута при изменении климатических условий.

Кроме того, специалисты сформируют перечень маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах Черноморского побережья.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 04 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым Минтранс РАН Роспотребнадзор Черное море Краснодарский край
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