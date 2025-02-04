Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после ЧП с танкерами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор инициировал проведение оценки рисков для здоровья населения после аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили журналистам в ведомстве.

Работа будет организована в формате научного консорциума, в состав которого войдут представители научных организаций, исследовательских институтов нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН, а также университетов, "что позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и компетенции".

Среди задач, которые предстоит решить научному сообществу, как отметили в ведомстве, - определение химического состава загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, изучение и прогнозирование трансформации компонентов мазута в морской воде и прибрежном песке, оценка безопасности морской воды и почвы в рекреационных зонах, а также определение перечня веществ, выделяющихся в атмосферный воздух из находящегося в слое песчаного грунта мазута при изменении климатических условий.

Кроме того, специалисты сформируют перечень маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах Черноморского побережья.