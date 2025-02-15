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Проект закона о запрете госорганам и банкам общаться с клиентами через мессенджеры внесен в Думу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона "О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Соответствующий проект закона (842276-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В частности, законопроектом закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами.

Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается введение новых обязательных правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник, говорится в пояснительной записке.

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В ней также отмечается, что уполномоченными органами государственной власти во второй половине 2024 года было зафиксировано увеличение количества мошеннических звонков через иностранные мессенджеры.

Согласно статистическим данным ООО "Яндекс", из 1,5 миллиарда звонков с незнакомых номеров на смартфоны с приложением определителя номера ООО "Яндекс" 800 миллионов пришлось на нежелательные, причем 55 миллионов из них были заблокированы автоматически. Больше всего подобных нежелательных и мошеннических звонков пришлось на банковские услуги и мошенников, выдающих себя за сотрудников банков, за год их число увеличилось на четверть.

Учитывая изложенное, авторы предлагают запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам, указанным в законопроекте, общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры, что "будет способствовать распознаванию мошенничества при поступлении соответствующих звонков или сообщений через мессенджеры", говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается установить обязанность информирования абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи о получении вызова, инициированного с использованием интернета или за рубежом РФ путем индикации такого вызова на мобильном устройстве абонента в момент получения вызова.

Проект закона предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам.

Кроме того, предлагается установить полномочия государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности государства, на получение по запросу сведений из информационных систем операторов связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Проект закона предлагает установить для операторов связи обязанность по предоставлению уполномоченному государственному органу запрашиваемых сведений.

Предусматривается урегулирование деятельности операторов связи по оказанию услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций (виртуальных АТС), а также средств связи, являющихся абонентскими терминалами пропуска трафика (SIM-боксов).

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать использование абонентских станций (терминалов) иностранных спутниковых систем связи и (или) широкополосного доступа в сеть Интернет, а также установить возможность досудебного ограничения доступа к информационным ресурсам сети "Интернет", распространяющим информацию о незаконных реализации и использовании таких абонентских станций на территории РФ.

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