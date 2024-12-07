Кабмин учредил премии в области медицинской науки, ее размер составит 1 млн руб.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2025 году впервые будут присуждены премии в области медицинской науки, сообщает сайт правительства в субботу.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Премии в размере 1 млн рублей каждая будут вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины", - говорится в документе.

В кабинете министров отметили, что награды будут вручать за достижения в сферах: превентивной и персонализированной медицины, нейротехнологий, включая когнитивные, биомедицинских технологий.

"При этом соответствующие научные и технологические решения должны применяться на практике не менее года", - говорится в документе.

Согласно положению о премии, лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав.

В постановлении говорится, что конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября.