В Кремле назвали абсурдными призывы Киева предоставить Украине ядерное оружие

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о том, что призывы Киева предоставить Украине ядерное оружие абсурдны.

"В целом, подобные заявления, подобные высказывания, граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия. Хочется надеяться на то, что при, в целом, наверное, той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков Европе оставляет желать лучшего, что всё-таки какое-то трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Запад предоставить стране ядерное оружие, если Украина не войдет в НАТО.