Спецпосланник президента США уверен, что Украина не получит ядерное оружие

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нет практически никаких шансов на то, что Киев получит ядерное оружие, заявил Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог.

"Шанс того, что они получат назад ядерное оружие, где-то между малым и нулевым. Будем честны, мы оба знаем, что этого не случится", - сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад предоставить стране ядерное оружие, если Украина не войдет в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием".