Внесены поправки в правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - При покупке жилого дома по программе материнского капитала придется подтверждать его пригодность для проживания, а для уплаты первого взноса по ипотеке - предоставлять в Социальный фонд документ, подтверждающий получение кредита.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации в среду.

"В частности, при покупке жилого дома или части жилого дома, в том числе блокированной застройки, с использованием маткапа необходимо предоставить в Социальный фонд заключение, подтверждающее пригодность такой недвижимости для проживания", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в среду.

Принимать решение и выдавать заключение будет межведомственная комиссия, создаваемая субъектом РФ для оценки жилых помещений, добавили в пресс-службе.

Кроме того, при направлении средств маткапитала на уплату первоначального взноса по ипотеке будет необходимо предоставить в Соцфонд документ, подтверждающий получение кредита.

Как пояснили в пресс-службе, такие нормы предусмотрены в новых положениях федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми". Они были приняты в конце 2024 года и вступили в силу с 1 января 2025 года.



