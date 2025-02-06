Группировка "Запад" сообщила о ликвидации британского наемника, воевавшего в составе ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Наемник из Великобритании, воевавший в составе вооруженных сил Украины с июля 2023 года, ликвидирован военнослужащими группировки "Запад", сообщил представитель группировки Иван Бигма в четверг.

"На одном из тактических направлений уничтожен британский наемник Уолкер Кристофер Эдвард 1985 года рождения, воевавший в составе ВСУ с июля 2023 года", - сказал Бигма.

Он также заявил, что,за сутки подразделения группировки "Запад" уничтожили 26 пунктов управления беспилотниками ВСУ, четыре станции спутниковой связи Starlink, 11 минометных расчетов. Средствами противовоздушной обороны сбито 15 украинских беспилотников самолетного типа.