ГД готовит законопроекты по медосвидетельствованию прибывающих в РФ иностранцев

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме готовятся инициативы, направленные на дополнительное законодательное регулирование вопросов медицинского освидетельствования иностранцев, прибывающих в РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Вместе с тем в Госдуме ждут "от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов", отметил председатель ГД.

"Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов", - заявил Володин.

Он напомнил, что всего за 2024 год депутатами принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики и работа в этом направлении продолжается.

Вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц, отметил председатель Госдумы.

Он привел данные МВД о том, что на территории России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов.

Закон предусматривает, что такие лица не смогут открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, в том числе переводить деньги; приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним; управлять транспортными средствами и получать водительские права; заключать брак; изменять место жительства или пребывания в РФ без разрешения МВД.

"В случае нарушения контролируемым лицом установленных ограничений и запретов будет принято решение о его депортации. Сама процедура высылки упрощена. Реестр контролируемых лиц будет размещен на официальном сайте МВД в свободном доступе", - отметил Володин.