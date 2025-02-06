Поиск

ГД готовит законопроекты по медосвидетельствованию прибывающих в РФ иностранцев

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме готовятся инициативы, направленные на дополнительное законодательное регулирование вопросов медицинского освидетельствования иностранцев, прибывающих в РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Вместе с тем в Госдуме ждут "от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов", отметил председатель ГД.

"Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов", - заявил Володин.

Он напомнил, что всего за 2024 год депутатами принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики и работа в этом направлении продолжается.

Вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц, отметил председатель Госдумы.

Он привел данные МВД о том, что на территории России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов.

Закон предусматривает, что такие лица не смогут открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, в том числе переводить деньги; приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним; управлять транспортными средствами и получать водительские права; заключать брак; изменять место жительства или пребывания в РФ без разрешения МВД.

"В случае нарушения контролируемым лицом установленных ограничений и запретов будет принято решение о его депортации. Сама процедура высылки упрощена. Реестр контролируемых лиц будет размещен на официальном сайте МВД в свободном доступе", - отметил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Титов предложил создать в ООН международный институт защиты малого бизнеса

Что произошло за день: среда, 5 февраля

Производство БАДов в России за год увеличилось на 20,5%

Разлив мазута в Керченском проливе

Выбросы мазута обнаружены в районе кормы танкера "Волгонефть-239"

Выбросы мазута обнаружены в районе кормы танкера "Волгонефть-239"

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Росстат оценил рост выпуска легковых авто в РФ в 2024 году в 39,2%

Курс юаня опустился ниже 13 рублей впервые с 20 сентября 2024 года

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры

Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2155 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе328 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5809 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });