Выплату проиндексированной военной пенсии на 9,5% произведут 1 марта

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доплата по индексированной пенсии военных на 9,5% за январь и февраль 2025 года поступит в марте, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Доплата пенсии, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. То есть 1 марта все получат эти выплаты. Денежные средства на реализацию законопроекта уже предусмотрены", - заявила Цивилева на заседании Госдумы во вторник.

По ее словам, индексация пенсий коснется и вдов российских военнослужащих. "Вдовы также получать будут пенсию, которая проиндексирована", - сказала Цивилева.

"Дополнительная потребность Минобороны России в бюджетных ассигнованиях на 2025 год - 22,63 млрд рублей. С учетом других федеральных органов исполнительной власти, которых тоже коснется этот закон, - 56,6 млрд рублей", - сообщила замминистра обороны.

Госдума во вторник приняла законопроект о дополнительной индексации военных пенсий.

Закон, инициированный правительством РФ, направлен на исполнение решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%).

Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона № 4468-I, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал ранее, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что "в октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%", поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата".