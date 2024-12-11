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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Думе перенесли рассмотрение проекта о реформе местного самоуправления на 2025 год

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о переносе законопроекта о реформе системы местного самоуправления (МСУ) в РФ на следующий год.

"Члены Совета Государственной Думы дополнительно обсудили вопрос о рассмотрении проекта закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений. Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год", - сказал Володин журналистам в среду.

Ранее повестка Думы предусматривала рассмотрение соответствующего проекта закона (№40361-8) во втором и в третьем чтении до конца осенней сессии 2024 года.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Он является очередным этапом развития конституционного принципа единства публичной власти. В первом чтении законопроект был принят 26 января 2022 года.

Инициатива вызвала дискуссию в регионах РФ. Ко второму чтению инициативы поступило 940 поправок, из них 332 – на принятие, 395 – на отклонение, сказал ранее Крашенинников журналистам.

Согласно концепции законопроекта, все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.

"Основная цель этой инициативы – упрощение системы МСУ и уточнение компетенции его органов. Необходимо обеспечить оперативное и качественное решение именно местных вопросов, то есть обеспечение комфортной жизни людей на уровне населенных пунктов", - отметил Крашенинников.

Он считает, что "опыт тех регионов, кто уже самостоятельно перешел на одноуровневую систему, очень полезен", и на сегодняшний день таких субъектов уже 20 и еще 25 субъектов РФ готовы перейти в следующем году.

Принятие закона "повысит эффективность управления за счет стандартизации, за счет свода полномочий, с учетом того, что старый закон противоречил Конституции, он уже устарел", сказал Крашенинников

По словам главы комитета, переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой является обязательным, но с большим переходным периодом.

"Мы продлили срок введения законопроекта в действие до 2035 года, это первый закон такого длительного введения", - сказал Крашенинников.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

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