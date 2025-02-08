Дома и автомобили жителей Славянска-на-Кубани повреждены из-за падения БПЛА

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Повреждения по шести адресам зафиксированы в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) из-за падения обломков беспилотников в ночь на субботу, сообщил глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале.

"В результате очередной атаки БПЛА, произошедшей сегодня ночью, при падении обломков беспилотников повреждены жилые дома (кровли, окна) и автомобили жителей Славянска-на-Кубани. Пострадавших жителей нет. На текущий момент зафиксировано 6 адресов", - написал Синяговский.

Он отметил, что в настоящее время к жителям выехали городские службы для оказания помощи и оценки причиненного ущерба.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что над Славянским районом Краснодарского края были сбиты украинские беспилотники.