В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА вызвали пожары на двух предприятиях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) обломки БПЛА минувшей ночью упали на территории двух промышленных предприятий и вызвали пожары, пожары потушены, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

Также осколки БПЛА упали на территории 10 частных домовладений, там повреждены крыши домов, навесы, выбиты стекла в окнах. Пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась.

На местах падения обломков работают специалисты оперативных служб. Комиссия администрации по оценке причиненного ущерба начала поадресный обход пострадавших домовладений.

