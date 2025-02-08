Поиск

В Белоруссии заявили о стабильной работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва), сообщили в министерстве энергетики Белоруссии.

В миреСтраны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛСтраны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛЧитать подробнее

Как сообщалось, 8 февраля в 10:09 отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.

В Минэнерго заявили, что "белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства".

Как отмечается, благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители Белоруссии надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах.

Белоруссия БРЭЛЛ Эстония Латвия Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бойцы ХАМАС освободили трех израильских заложников в Газе

В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

США и Япония подтвердили готовность совместно обеспечивать безопасность спорных островов

США и Япония подтвердили готовность совместно обеспечивать безопасность спорных островов

Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США

Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе333 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5826 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });