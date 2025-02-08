В Белоруссии заявили о стабильной работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва), сообщили в министерстве энергетики Белоруссии.

Как сообщалось, 8 февраля в 10:09 отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.

В Минэнерго заявили, что "белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства".

Как отмечается, благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители Белоруссии надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах.