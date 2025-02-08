Режим ЧС введен в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", - написал Слюсарь.

Он отметил, что специалисты Следственного комитета уже завершили работу на месте и обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступать к восстановительным работам.

"Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме. Организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь", - добавил Слюсарь.

Ранее в субботу он сообщил, что после атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. Из одной многоэтажки были эвакуированы 68 жильцов.

Кроме того, административно-бытовые здания предприятия были повреждены после атаки дронов в Чертковском районе Ростовской области, шесть работников были эвакуированы.