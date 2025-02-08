Жители пострадавших от атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону получат единовременные выплаты

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону приняли решения оказать материальную помощь жителям после атаки украинских беспилотников, в ходе которой были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах, сообщил врио главы администрации города Александр Скрябин.

"Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, проведено обследование территории. Все службы приступили к устранению последствий происшествия.

"Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь. Кроме того, представители строительных компаний города готовы оказать помощь в работе по закрытию теплового контура во всех пострадавших квартирах", - сообщил Скрябин.

В субботу утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью города и районы региона были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район.

В Ростове-на-Дону в результате атаки были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Погибших и пострадавших нет.

На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону было принято решение о введении режима ЧС на территории многоквартирных домов города, которые получили повреждения.