Власти Сахалина обратились в МИД РФ для контакта с капитаном севшего на мель судна

На борту сухогруза уголь, масло, дизельное топливо

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Сахалинской области планирует наладить по линии МИД России связь с капитаном иностранного грузового судна, севшего на мель на юго-западном побережье Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в комментарии телеканалу "Вести 24".

"У него на борту уголь, масло, дизельное топливо. То есть он, что называется, под завязку загружен углеводородами. (...) Больше того, китайское судно не запрашивает никакой помощи, не объявляет ни SOS. (...) Мы считаем, что судно получило повреждения. Просто нам, что называется, внятно ничего не говорят от капитана судна. Хотим выйти на связь с капитаном. Выходим по линии МИДа, выходим по линии пограничников", - сообщил Лимаренко.

Глава региона добавил, что все службы безопасности уже на месте, в ближайшее время пройдет заседание штаба по ЧС.

Он пояснил, что иностранный корабль находился в порту на погрузке топлива, когда начался шторм. Судно должно было выйти в море, но экипаж, по предварительным данным, не справился с управлением.

Водолазная группа, которая будет обследовать судно на наличие повреждений, ждет пока стихнет шторм.

Лимаренко напомнил, что в декабре 2021 года была похожая ситуация в Холмске, где команда бросила выброшенный на берег корабль.

"А корабль остался у нас. И мы эти два года его утилизировали за свои деньги, за свой счет. У нас, конечно, не было никакой экологической катастрофы, потому что мы, собственно говоря, выкачали все", - сказал губернатор.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило о начале доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Проверку также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье сухогруз сел на мель южнее порта Невельск примерно в 200 м от берега. По данным регионального главка МЧС России, утечки топлива нет. В Невельском районе введен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб во главе с зампредом областного правительства Алексеем Римшей.