Поиск

Власти Сахалина обратились в МИД РФ для контакта с капитаном севшего на мель судна

На борту сухогруза уголь, масло, дизельное топливо

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Сахалинской области планирует наладить по линии МИД России связь с капитаном иностранного грузового судна, севшего на мель на юго-западном побережье Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в комментарии телеканалу "Вести 24".

"У него на борту уголь, масло, дизельное топливо. То есть он, что называется, под завязку загружен углеводородами. (...) Больше того, китайское судно не запрашивает никакой помощи, не объявляет ни SOS. (...) Мы считаем, что судно получило повреждения. Просто нам, что называется, внятно ничего не говорят от капитана судна. Хотим выйти на связь с капитаном. Выходим по линии МИДа, выходим по линии пограничников", - сообщил Лимаренко.

В РоссииШторм не позволяет подойти к севшему на мель у берегов Сахалина суднуЧитать подробнее

Глава региона добавил, что все службы безопасности уже на месте, в ближайшее время пройдет заседание штаба по ЧС.

Он пояснил, что иностранный корабль находился в порту на погрузке топлива, когда начался шторм. Судно должно было выйти в море, но экипаж, по предварительным данным, не справился с управлением.

Водолазная группа, которая будет обследовать судно на наличие повреждений, ждет пока стихнет шторм.

Лимаренко напомнил, что в декабре 2021 года была похожая ситуация в Холмске, где команда бросила выброшенный на берег корабль.

"А корабль остался у нас. И мы эти два года его утилизировали за свои деньги, за свой счет. У нас, конечно, не было никакой экологической катастрофы, потому что мы, собственно говоря, выкачали все", - сказал губернатор.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило о начале доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Проверку также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье сухогруз сел на мель южнее порта Невельск примерно в 200 м от берега. По данным регионального главка МЧС России, утечки топлива нет. В Невельском районе введен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб во главе с зампредом областного правительства Алексеем Римшей.

МИД РФ Сахалин Дальневосточная транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прием и выпуск самолетов приостановлен в петербургском аэропорту "Пулково"

Прием и выпуск самолетов приостановлен в петербургском аэропорту "Пулково"

Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден кабель "Ростелекома"

Из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден кабель "Ростелекома"

РФ не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 г.

РФ не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 г.

Один человек погиб и 10 ранены в результате удара ВСУ по Макеевке

Более 1 тыс. пассажиров ждут вылета задержанных рейсов из Норильска

Первых пострадавших от мазута птиц после реабилитации выпустили в море в Сочи

Первых пострадавших от мазута птиц после реабилитации выпустили в море в Сочи
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы мазута обнаружили на Центральном пляже Анапы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5827 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе334 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });