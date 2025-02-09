Шторм не позволяет подойти к севшему на мель у берегов Сахалина судну

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сильный шторм мешает морским спасателям добраться до иностранного грузового судна, севшего на мель на юго-западном побережье Сахалина, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

"С экипажем держим постоянную связь. В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия", - написал Лимаренко в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что держит на личном контроле ситуацию с китайским судном "Ань Янь-2".

Заместителя председателя правительства Сахалинской области Алексей Римша сообщил, что точной информации о наличии у судна повреждений нет.

"Сейчас судно находится примерно в 200 м от береговой линии, с экипажем налажена связь. Экипаж состоит полностью из иностранных граждан. (...) Ведется постоянный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива с борта судна. Вестись будет до тех пор, пока погода не позволит подойти к судну с моря", - сказал Римша.

В Невельске ожидают специалистов морской спасательной службы из Корсакова с боновыми заграждениями. Решение о снятии судна с мели будет приниматься после его обследования.

Как сообщалось, минувшей ночью сухогруз сел на мель южнее порта Невельск. По данным регионального главка МЧС РФ, утечки топлива нет. В Невельском районе введен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб во главе с зампредом областного правительства.