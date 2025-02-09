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Аварийная ситуация с водоснабжением на Ставрополье устранена

Аварийная ситуация с водоснабжением на Ставрополье устранена
Фото: EPA/TACC

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Водоснабжение населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), нарушенное в воскресенье, восстанавливается, сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале откуда поступает вода на КМВ устранена. Идет заполнение систем подающих водововодов от канала. Далее от главной насосной станции начнется заполнение систем водоснабжения отключенных ранее систем Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, полное заполнение систем произойдет ночью. До полного восстановления водоснабжения организован подвоз воды по заявкам.

"По отоплению: в резервуарах котельных вода есть, при необходимости силами пожарной части заполнение систем теплоснабжения водой будет осуществляться путем подвоза пожарными машинами. Угрозы срыва отопления до заполнения систем водоснабжения нет", - добавил Ворошилов.

В ночь с 8 на 9 февраля в Большом Ставропольском канале из-за особых климатических условий произошло образование мелкого льда в слое воды. Это привело к частичному (на 60%) снижению подачи исходной воды на Кубанские очистные сооружения водоснабжения (ОСВ) и приостановке подачи воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод. По словам Дмитрия Ворошилова, под угрозой срыва находилась и работа объектов теплоснабжения.

Кавказские Минеральные Воды Пятигорск Дмитрий Ворошилов Ставропольский край
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