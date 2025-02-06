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Власти Энергодара сообщили о сбитом над городом дроне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил о попытке ВСУ атаковать коммунальную инфраструктуру.

"Сегодня над территорией "Водоканала" был сбит вражеский дрон. Пострадавших и разрушений нет. Предприятие работает в нормальном режиме", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что все городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Предыдущий раз об атаке на Энергодар сообщалось во вторник.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

Запорожская АЭС Энергодар ВСУ Максим Пухов
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