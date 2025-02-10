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На Сахалине у севшего на мель китайского судна ставят защиту от нефтеразлива

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В морском порту Невельска спасатели устанавливают подпорные стенки для предотвращения разлива нефтепродуктов с севшего на мель китайского балкера An Yang 2, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В морском порту Невельска приступили к установке подпорных стенок для предотвращения разлива нефтепродуктов после аварии с участием грузового судна An Yang 2. В районе посадки судна на мель установили 120 метров подпорных стенок", - говорится в сообщении.

Этим занимаются семь участников аварийно-спасательной группы Морспасслужбы. Они доставили в район происшествия оборудование ЛАРН - аварийный комплект материалов и средств для ликвидации аварийных разливов нефти.

Погода пока не позволяет водолазам приступить к осмотру подводной части судна, "работы начнутся, как только стихнет шторм", отметили в пресс-службе.

Специалисты продолжают возводить техническую дорогу к судну, чтобы откачать топливо из танков балкера. На месте происшествия дежурят экстренные службы, ситуацию с судном держит на личном контроле губернатор региона Валерий Лимаренко. По его поручению в Невельске создан оперативный штаб по предотвращению чрезвычайной ситуации.

Ранее оперштаб ввел в Невельском районе режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности.

Сухогруз An Yang 2 сел на мель возле порта Невельск (юго-западное побережье Сахалина) в ночь на 9 февраля, примерно в 200 метрах от берега. В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось. Сигнал бедствия команда сугруза не подавала.

Пресс-служба Росморречфлота отмечала, что по предварительной информации, на судне поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания балкеру устойчивости. На судне в виде судового топлива для главного двигателя находится 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в "подвесных" танках. Топливу ничего не угрожает. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет. Угрозы жизни экипажа нет, все судовые системы в рабочем состоянии. На судне также находится около 1 тысячи тонн угля.

Судно An Yang 2 имеет длину 190 м, ширину 32 м, дедвейт 56,7 тыс. тонн. Оно 2010 года постройки. Экипаж судна - 20 человек, все граждане КНР.

Невельск Росморречфлот Сахалин Валерий Лимаренко Невельский район Сахалинская область
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