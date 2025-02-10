Глава ОАК сообщил, что истребитель Су-57 оснащен искусственным интеллектом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Технологии искусственного интеллекта применяются в бортовом комплексе истребителя Су-57, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"Современные авиационные средства поражения и искусственный интеллект, который применяется в бортовом комплексе Су-57, (...) позволяет одновременно сопровождать и поражать несколько целей, работать в режиме сетевого применения, группового применения с другими самолетами, средствами поражения и беспилотными летательными аппаратами", - сказал Бадеха в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в рамках выставки Aero India 2025.

Истребитель Су-57 будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025, который пройдет с 10 по 14 февраля в Бангалоре, сообщила ранее госкорпорация "Ростех".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

В ноябре прошлого года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

Ранее в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первый иностранный заказчик истребителя Су-57 в 2025 году получит самолет и начнет его эксплуатацию.