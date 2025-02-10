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Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025
Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова предложить индийской стороне организовать производство истребителя Су-57 на их территории, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"Предлагаем рассмотреть возможность производства этого самолета здесь, в Индии, так, как производится сегодня самолет Су-30", - сказал Бадеха в видео, опубликованном в Telegram-канале ОАК.

"Безусловно, интерес с индийской стороны к самолету Су-57 огромный", - заявил глава ОАК.

В РоссииГлава ОАК сообщил, что истребитель Су-57 оснащен искусственным интеллектомЧитать подробнее

По его словам, истребитель Су-57 необходим для будущего совместного развития отношений между Россией и Индией. "В рамках сложившегося технологического партнерства предлагаем совместные разработки на платформе Су-57", - сообщил глава ОАК.

"Все видят и ценят его как единственный самолет пятого поколения, который реально и регулярно применяется в боевой работе. Технологии, характеристики и решения, заложенные в самолете Су-57, обеспечат его превосходство на протяжении ближайших 40-50 лет", - сказал Бадеха.

Ранее в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первый иностранный заказчик истребителя Су-57 в 2025 году получит самолет и начнет его эксплуатацию.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

В ноябре прошлого года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В РоссииПервый зарубежный покупатель истребителя Су-57 получит самолет в 2025 годуЧитать подробнее

Официально сообщалось, что Индия - один из основных покупателей российского вооружения. С 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали ранее в ФСВТС России.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф".

По официальным данным, в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха".

ОАК Индия
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