Подкомиссия Новака по устойчивости экономики 12 февраля рассмотрит вопросы поддержки АПК

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Очередное заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака запланировано на 12 февраля. Как ожидается, на нем обсудят вопросы поддержки агропромышленного комплекса, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Комиссия оценивает ситуацию в отраслях. Ближайшее заседание будет по сельскому хозяйству", - сказал он.

Он напомнил, что предыдущее заседание 31 января было посвящено повышению устойчивости в сфере металлургии и лесной промышленности. Как сообщало правительство после заседания подкомиссии, регуляторы и представители бизнеса тогда "обсудили производственно-финансовые показатели, рентабельность, уровень закредитованности предприятий металлургического и лесопромышленного комплексов". Результатом заседания тогда стали поручения Новака Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу определить ключевые проекты и предприятия металлургии и ЛПК, "на которые целесообразно распространить целевую поддержку, и подготовить предложения по мерам содействия".

В качестве одной из мер Минтрансу совместно с Минпромторгом и ОАО "РЖД" было поручено проработать вопрос увеличения количества выделяемых прямых контейнерных поездов для металлургов и лесопереработчиков с учетом региональных объемов производства и отгрузки продукции.

Шохин отметил, что подкомиссия Новака оценивает не отдельные проекты и их поддержку, а в целом ситуацию в отраслях. "Речь идет о той поддержке, без которой сейчас нельзя обойтись. Во-первых, есть мониторинг Минэкономразвития, есть наша собственная система опроса РСПП. Мы смотрим, не появляются ли в красной зоне те или иные системообразующие предприятия. И во-вторых, есть понимание того, что есть инвестиционные проекты, которые, как говорится, дешевле завершить, чем заморозка. И они тоже чувствительны для технологического развития, для устойчивости экономики, в том числе региональной. И вот этот анализ тоже в центре внимания комиссии", - пояснил глава РСПП.