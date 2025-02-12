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Лавров сказал, что президенты РФ и США сами решат, когда им контактировать

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение о том, когда им провести контакт друг с другом, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Трамп не раз заявлял, что готов и хочет и по телефону позвонить, и лично готов встречаться. Президент Путин, когда его спрашивали о его реакции на такие заявления американского лидера, говорил, что он тоже готов к этому. Решать, сами понимаете, будут непосредственно президенты, и я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Отвечая, в частности, на вопрос, когда может состояться встреча лидеров РФ и США, "которую ждет весь мир", и сможет ли она поспособствовать урегулированию украинского кризиса, Лавров отметил: "Мне кажется, не весь. Есть те, кто считают, что любые контакты между Москвой и Вашингтоном ущемляют их интересы. Уже и Европа стала заявлять устами Каи Каллас, что без Европы вообще ничего нельзя обсуждать. Они, видимо, почувствовали, на какое место в мировой иерархии они себя опустили. Оттуда выбраться будет непросто".


МИД РФ Владимир Путин Дональд Трамп Сергей Лавров США
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