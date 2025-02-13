Генпрокуратура признала нежелательной в РФ португальскую НПО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность португальской неправительственной организации "Ассоциация свободных россиян" (Associaҫa͂o de russos livres), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено - ИФ)", - заявили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, "один из партнеров ассоциации - объединение "Гражданский совет" (признан в РФ нежелательной организацией) занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины Легиону "Свобода России" и "Сибирскому батальону" (признаны в РФ террористическими организациями)".