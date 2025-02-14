При обстреле белгородской Кулешовке ранен мужчина

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области были атакованы три населенных пункта, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Кулешовка Красногвардейского района подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица и ног бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram.

В поселке Малиновка Белгородского района в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Пожар потушили бойцы самообороны. В доме выбиты окна.

Еще один беспилотник нанес удар по производственному предприятию в селе Веселая Лопань - там повреждено остекление.