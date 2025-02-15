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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Алтае

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Алтае
Кош-Агачский район Республики Алтай
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,4 зафиксирован в 282 км юго-восточнее Горно-Алтайска (Республика Алтай), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 04:48 мск в субботу, находился примерно в 28 км западнее поселка Кош-Агач.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 8,5 балла по шкале MSK-64.

ГУ МЧС России по Республике Алтай сообщает, что эпицентр находился в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района.

"Толчки ощущались по всей территории Республики Алтай", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что на территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, Барнаул).

Землетрясение зарегистрировано в пределах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе почти 20 лет. Геофизики связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год по направлению к северо-западу.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем телеграм-канале сообщил, что в республике будет организована проверка всех социально значимых объектов на предмет возможных повреждений.

"Строительному блоку и муниципалитетам необходимо совместно со спасателями провести детальную проверку состояния социально значимых и строящихся объектов во всех районах", - уточнил Турчак.

Информации о пострадавших в результате землетрясения нет, добавил он.

В свою очередь, Вячеслав Франк, глава города Барнаула в соседнем с республикой Алтайском крае, где также ощущалось землетрясение, дал поручение управлению по делам ГОЧС города и главам администрации районов держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на обращения граждан.

Главное управление МЧС РФ по Республике Тува сообщило, что во время землетрясения ощущались незначительные толчки в Монгун-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Овюрском и Бай-Тайгинском районах и в городе Ак-Довурак. В этих районах работают оперативные группы для обследования социально-значимых объектов.

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