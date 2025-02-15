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Землетрясение на Алтае привело к повреждениям в сельской школе

Кроме того, произошло кратковременное отключение света

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - После субботнего землетрясения в Республике Алтай выявлены повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень Онгудайского района, сообщает главк МЧС РФ по региону.

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Кроме того, в результате землетрясения произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач, добавили в ведомстве.

По уточненной информации, в 08:50 (04:50 по Москве) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что в 08:48 (04:48 по Москве) местного времени в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,4 в эпицентре.

В пятидесятикилометровую зону землетрясения попали населенные пункты Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит- Сортогой, Чаган Узун. Предварительно, интенсивность в них составила 4-5 балов.

Сейсмическое событие ощущалось по всей территории Республики Алтай. Организовано обследование объектов на всей территории региона. Объекты социального назначения функционируют в штатном режиме. Дороги в проезжем состоянии.

Алтай МЧС России
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