Ограничения сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа (находятся под управлением холдинга "Новапорт") и Грозного ("Северный", Чечня) сняты, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 08:45 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, другой - во Владикавказ.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, уточнили в Росавиации.

Как сообщали в ведомстве, в субботу утром временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ульяновска возобновили работу.

Международный аэропорт Волгограда в 2024 году обслужил 1,68 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем в 2023 году. География полетов из/в аэропорт в 2024 году насчитывала 21 направление, рейсы по которым выполняли 15 авиакомпаний.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. В 2024 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с 2023 годом - до 841 059 человек.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии. В 2023 году аэропорт обслужил 916 552 человек, что на 15% больше, чем годом ранее. Данные за 2024 год аэропорт пока не раскрывал.