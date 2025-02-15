Мантуров проведет переговоры в рамках оборонной выставки IDEX в ОАЭ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым прибыла в ОАЭ для участия в международной оборонной выставке IDEX 2025, сообщили в секретариате Мантурова в субботу.

IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. По данным "Рособоронэкспорта", среди участников выставки - более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

"В рамках рабочей поездки первого вице-премьера запланирован также ряд двусторонних переговоров", - сказали в секретариате первого вице-премьера.

"Российское присутствие на IDEX традиционно масштабно: общая площадь российской экспозиции превысит 2 тысячи кв. м. В этом году Россия представит на выставке рекордное количество новинок оборонной промышленности, в том числе запланировано несколько мировых премьер", - сообщили там.

По информации секретариата Мантурова, Россия впервые демонстрирует за рубежом танк Т-90МС в обновленном облике, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е" с новыми управляемыми ракетами для поражения дронов, барражирующие боеприпасы "КУБ-1-1Э", "КУБ-2-2Э", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и управляемой ракетой "Булат".

Впервые на Ближнем Востоке РФ представит барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" и боевое отделение "Бережок", сообщили в секретариате первого вице-премьера.

"Интерес к российской технике и вооружению ожидается традиционно высокий, и это неудивительно: демонстрируемые на выставке образцы подтвердили свои характеристики в реальных боевых действиях и способны взаимодействовать в комплексе и успешно выполнять задачи в условиях высокоинтенсивных боевых действий", - заявили там.

По данным секретариата Мантурова, на выставке российская промышленность покажет новую модификацию противопожарного вертолета Ка-32А11М и два "Ансата" - в санитарном и полицейском вариантах, вертолет Ми-38 в VIP-комплектации.