Из-за нарушения графика в нескольких городах задерживаются рейсы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На прилет и вылет задерживаются 14 рейсов из-за нарушения графика работы международных аэропортов Волгограда, Астрахани и Владикавказа (находятся под управлением холдинга "Новапорт").

Согласно данным онлайн-табло, на вылет из аэропорта Волгограда на 2 часа 15 минут задерживается рейс SU 1185 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву.

В аэропорту Астрахани, согласно онлайн-табло, на вылет на 6 часов 10 минут задерживается рейс A4 5048 авиакомпании "Азимут" в Сочи, на 40 минут - рейс DP 520 "Победы" в Санкт-Петербург, а также три рейса в Москву: на 4 часа 20 минут и 1 час 25 минут соответственно - рейсы SU 1173 и SU 1679 "Аэрофлота", на 2 часа 15 минут - рейс DP 6962 "Победы". На прилет из Москвы на 2 часа 10 минут задерживается рейс DP 6961 "Победы", на 1 час 25 минут - рейс SU 1678 "Аэрофлота", из Санкт-Петербурга на 45 минут - рейс DP 519 "Победы". При этом на прилет из Сочи в Астрахань отменен задержанный почти на 6,5 часов рейс A4 5047 авиакомпании "Азимут".

В аэропорту Владикавказа задерживаются пять рейсов на прилет и вылет. Так, по данным онлайн-табло, задерживаются два рейса в Москву - более, чем на 4 часа задерживается рейс UT 396 авиакомпании Utair, на 1,5 часа - рейс DP 6906 "Победы", а также на 1 час 10 минут - рейс DP 508 "Победы" в Санкт-Петербург. Кроме того, на 1 час 35 минут задерживается рейс U6 1829 "Уральских авиалиний" в Шарм-эш-Шейх (Египет). На прилет из Москвы почти на два часа задерживается рейс U6 1325 "Уральских авиалиний".

По данным онлайн-табло аэропорта Грозного, задержек рейсов на прилет и вылет нет.

Как сообщали в Росавиации, в субботу утром временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. В настоящее время все аэропорты возобновили работу.

Международный аэропорт Волгограда в 2024 году обслужил 1,68 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем в 2023 году. География полетов из/в аэропорт в 2024 году насчитывала 21 направление, рейсы по которым выполняли 15 авиакомпаний.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. В 2024 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с 2023 годом - до 841 тыс. 59 человек.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии. В 2023 году аэропорт обслужил 916,552 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее. Данные за 2024 год аэропорт пока не раскрывал.

Аэропорт Грозного ("Северный") обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. Среди перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind. В 2024 году пассажиропоток аэропорта сократился на 5,4% - до 951,493 тыс. человек.