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Все задержанные рейсы вылетели из аэропортов Волгограда, Астрахани и Владикавказа

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Все рейсы, задержанные из-за нарушения графика работы международных аэропортов Волгограда, Астрахани и Владикавказа (находятся под управлением холдинга "Новапорт"), прибыли в аэропорты назначения и вылетели далее по маршрутам, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Как сообщили в Росавиации, в субботу утром временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. К 9:00 мск все аэропорты возобновили работу.

В связи с нарушением графика работы на вылет из аэропорта Волгограда задержался рейс "Аэрофлота" в Москву.

В аэропорту Астрахани на вылет были задержаны пять рейсов: в Сочи авиакомпании "Азимут", Санкт-Петербург "Победы" и три рейса в Москву "Аэрофлота" и "Победы".

На прилет были задержаны два рейса из Москвы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" и рейс из Санкт-Петербурга "Победы". На прилет из Сочи в Астрахань был отменен задержанный почти на 6,5 часов рейс A4 5047 авиакомпании "Азимут".

В аэропорту Владикавказа задерживались пять рейсов на прилет и вылет: два рейса в Москву авиакомпаний Utair и "Победа", рейс "Победы" в Санкт-Петербург, рейс "Уральских авиалиний" в Шарм-эш-Шейх (Египет). На прилет из Москвы во Владикавказ почти на три часа задержался рейс "Уральских авиалиний".

Международный аэропорт Волгограда в 2024 году обслужил 1,68 млн пассажиров, на 7,1% больше, чем в 2023 году. География полетов из/в аэропорт в 2024 году насчитывала 21 направление, рейсы по которым выполняли 15 авиакомпаний.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. В 2024 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с 2023 годом - до 841 тыс. человек.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии. В 2023 году аэропорт обслужил 916,552 тыс. человек, на 15% больше, чем годом ранее. Данные за 2024 год аэропорт пока не раскрывал.

Астрахань Владикавказ Волгоград
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