Дроны ВСУ атаковали белгородский Грайворон, пострадавших нет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали город Грайворон в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль", - написал губернатор, добавив, что "пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано".

Гладков сообщил, что еще один вражеский дрон атаковал жилой сектор. В результате в двух домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также перебит газопровод. По данным главы региона, утечка газа устранена.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Гладков.