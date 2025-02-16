Дроны ВСУ атаковали белгородский Грайворон, пострадавших нет
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали город Грайворон в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.
"В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль", - написал губернатор, добавив, что "пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано".
Гладков сообщил, что еще один вражеский дрон атаковал жилой сектор. В результате в двух домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также перебит газопровод. По данным главы региона, утечка газа устранена.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Гладков.