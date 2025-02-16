Ребенок пострадал после атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Два частных дома повреждены после атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, также пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором - кровля. К сожалению, пострадала 4-летняя девочка", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что девочка сейчас находится в районной больнице, где ей оказывается помощь. При необходимости ее доставят в Краснодар.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации девяти дронов над Азовским морем и Краснодарским краем.