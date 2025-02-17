Ушаков сообщил, что делегация РФ летит в Эр-Рияд обсуждать с США, как начинать переговоры по Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На российско-американских переговорах в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по украинскому кризису, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила своего главного переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал он в интервью "Первому каналу".

"Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Собственно, летим для этого в Эр-Рияд", - добавил Ушаков.

Он отметил, что российская делегация едет в Эр-Рияд на переговоры с американскими визави с деловым настроем. "Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более или менее ясны, поэтому будем исходить из этого", - сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос о стоящих перед российской делегацией задачах, Ушаков пояснил: "Переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров на Украине, а также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне - три задачи".

