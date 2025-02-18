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Путин назначит группу спецпредставителей для работы с США по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначит группу российских представителей, которые будут работать со специальными представителями США по украинской проблематике, заявил телеканалу "Россия 1" помощник президента Юрий Ушаков.

"У них уже назначен посланник, спецпредставитель по Украине, господин Келлог (спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог - ИФ), но он будет, собственно, вести контакты с украинцами и с европейцами, а для нашего, российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей, нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом, двустороннем российско-американском диалоге по Украине", - заявил он.

По словам Ушакова, в ходе разговора в Эр-Рияде российская сторона изложила принципиальную позицию по Украине и подчеркнула необходимость учета первопричин конфликта.

"Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы, и после этого условились о том, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займётся обсуждением всех нюансов этой проблемы", - сказал Ушаков.е

Владимир Путин США Эр-Рияд Юрий Ушаков Украина Кит Келлог
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