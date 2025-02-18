РЖД будут обнулять персональные карты лояльности за хулиганство

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД обновило правила программы лояльности "РЖД Бонус".

Как сообщило АО "Федеральная пассажирская компания", "теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов. Они будут списаны в полном объеме с персонального счета участника программы лояльности".

По данным компании, с начала года за различные нарушения своих баллов лишились более 100 человек.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 года, а с 1 апреля 2010 года начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".