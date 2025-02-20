Рынок ювелирной розницы РФ в 2024 году вырос до 460 млрд руб.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 459,4 млрд руб., что на 25,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ювелирного холдинга Sokolov.

Розничные цены за минувший год увеличились на 34%. Средний чек по рынку вырос на 19% и достиг 9 тыс. руб.

"Драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж, или 10% совокупного рынка, составили продажи через маркетплейсы. В декабре 2024 года эти показатели были даже выше среднегодовых. Тогда общая доля онлайн-продаж составила 30%, а доля маркетплейсов достигала рекордных 42% от е-com, или 13% от всего рынка", - пояснила руководитель Аналитического центра Sokolov Алина Колпакова

Также на рост рынка в денежном выражении существенно повлияло увеличение среднерозничных цен, обусловленное динамикой учетных цен ЦБ РФ на золото. С января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45%, до 8552 рублей за грамм.