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Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Назначение Дмитриева, спецпосланник Трампа о спровоцированном конфликте на Украине и выборы в Германии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кирилл Дмитриев назначен спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам. Он сохранит текущую должность руководителя РФПИ.

- Военные действия на Украине были "спровоцированы", в частности, "разговорами о членстве Украины в НАТО", уверен спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

- Иностранные розничные сети в случае возврата в Россию не должны отказываться от присутствия в новых регионах РФ, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что российские авиакомпании в случае возобновления поставок зарубежных самолетов в первую очередь будут закупать отечественную авиатехнику.

- В Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Согласно экзит-полам, победу одерживает ХДС/ХСС Фридриха Мерца. На втором месте "Альтернатива для Германии", на третьем - Социал-демократическая партия.

- Летевший из Москвы на Кубу самолет авиакомпании Nordwind совершил вынужденную посадку в Петербурге. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью. В кабине или салоне будет находиться сотрудник департамента, это необходимо для визуального наблюдения за движением и выполнения других задач.

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