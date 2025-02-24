Глава МЧС отметил высокие риски природных ЧС после аномальной зимы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Из-за аномальной зимы на различных территориях России сохраняются высокие риски возникновения ЧС, связанных с паводками и лесными пожарами, сообщила пресс-служба МЧС.

"На европейской территории России зима была аномальной и малоснежной, что создает высокие риски ландшафтных пожаров. Первые очаги природных пожаров уже фиксировались в начале января этого года в южных регионах страны. Вместе с тем отмечается высокий уровень воды в водохранилищах сопредельных государств, а в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока - значительные снегозапасы. Принимая во внимание предварительный прогноз, риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера остаются на высоком уровне", - сказал через пресс-службу глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, ведомство уже запланировало ряд мероприятий, на которых будет рассмотрен федеральный план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В рамках проверки готовности территориальной подсистемы РСЧС будет организовано проведение командно-штабных учений. Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и весеннего половодья, предстоит отработать на практике", - сообщил министр.

Куренков отметил, что все проблемные вопросы, связанные с безопасным прохождением весеннего половодья и защиты населенных пунктов от природных пожаров, должны быть решены заблаговременно.