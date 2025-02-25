Небензя назвал резолюцию по Украине отправной точкой на пути к миру

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что принятая Совбезом ООН американская резолюция по Украине не является идеальной, она все равно может стать отправной точкой на пути к мирному урегулированию кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.

При этом Небензя подчеркнул, что Москва видит принятый текст "лишь как отправную точку" в мирном урегулировании украинского кризиса.

Ранее СБ ООН принял предложенную США резолюцию по ситуации на Украине, которая не называет РФ агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины. РФ поддержала резолюцию.

Предложенные РФ и другими странами поправки были отклонены.