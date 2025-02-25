Соколов назвал условие возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Реализация опциона на возврат Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможна только в случае возмещения французским автоконцерном сделанных в его отсутствие инвестиций в развитие российского предприятия - они превысят 110 млрд рублей в 2023-2025 годах, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя "АвтоВАЗа", я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя. Но, насколько я наслышан, там должен быть оценен объем инвестиций, которые сделало и государство, и само предприятие за этот период времени", - сказал Соколов журналистам, комментируя тему возможного возврата Renault.

"Что касается объема инвестиций, эти цифры я уже неоднократно называл. Они превосходят те среднегодовые объемы инвестиций, которые были в свое время сделаны непосредственно предыдущим акционером - Renault. В двадцатых годах он в пределах 20-22 млрд руб. ежегодно направлял на развитие предприятия с точки зрения обновления мощностей. В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, в 2024 году цифра вплотную приблизилась к 40 млрд руб. В плане на текущий, 2025 год, эта цифра, наверное, будет в пределах минимум 45 млрд рублей. Понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа точно не будет равна цене выхода за 1 рубль", - добавил глава "АвтоВАЗа".

Гендиректор Renault Лука де Мео недавно не исключил возможность возврата компании к ведению бизнеса в России при наличии соответствующей возможности. Он сказал журналистам, что "не думал о подобном сценарии, потому что все постоянно меняется", однако в компании намерены "посмотреть, как пойдут дела". "Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не догонять прошлое... Но мы - деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - отметил он.

Финансовый директор Renault Тьерри Пьетон, впрочем, заявил журналистам, что оценивает возможность компании воспользоваться опционом на возврат в Россию как "очень маловероятную".

Соколов, комментируя эти заявления, отметил, что в "АвтоВАЗе" не получали никаких юридически значимых документов на этот счет.

"Все возможные изменения, конечно, должны быть предварительно четко проанализированы. Думаю, что делать это надо с применением оценки механизмов регулирующего воздействия: оценить все возможные направления в соответствии с нашей стратегией развития автопрома, утвержденной правительством", - добавил Соколов.

Глава "АвтоВАЗа" возглавляет комитет РСПП по регуляторной политике. 25 февраля он провел сессию на профильном форуме РСПП. "Работа комитета по регуляторике РСПП направлена на то, чтобы мы выстраивали с властью - с Министерством экономического развития, с Министерством юстиции, другими министерствами и нашими законодателями - такие правила взаимодействия, которые позволили бы нам избежать ошибок при прохождении вот этих важных развилок", - добавил Соколов, общаясь с журналистами после сессии форума.