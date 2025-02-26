Комитет Думы одобрил запрет участия иноагентов в образовании и просвещении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении запрета для иноагентов участвовать в образовательной и просветительской деятельности.

Законопроект № 830823-8 в палату внесла комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его подписали представители всех фракций, а также главы комитетов Госдумы по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Законопроект предусматривает отзыв лицензии на просветительскую деятельность у организаций-иноагентов.

Как ранее отметил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в результате принятия таких мер иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения". "Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что в реестре Минюста состоят более 50 организаций-иноагентов, которые, по его словам, "активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше".

Этот же законопроект вводит запрет на включение организаций-иноагентов в реестр социально ориентированных НКО.