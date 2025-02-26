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Несколько домов и соцобъектов повреждены в Туапсе из-за падения обломков БПЛА

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника, сбитого в среду ночью в Туапсе, вызвали повреждения частного имущества, ряда домов и социальных учреждений, сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

"В Туапсе части упавшего сбитого дрона попали на автомобиль во дворе частного дома. Машина загорелась. Само домовладение получило частичное повреждение стены, выбиты стекла. Место было оцеплено правоохранителями для дальнейшего осмотра обломков", - написал Бойко.

Кроме того, пострадали еще жилой гараж и четыре частных дома. В них выбиты стекла, двери, повреждена крыша и наружная обшивка.

"Также взрывной волной разбиты оконные стекла в нескольких квартирах многоэтажки, общежития и в детском саду. (...) Пострадавших во всех ночных инцидентах, к счастью, нет", - добавил Бойко.

Глава района уточнил, что комиссии по оценке ущерба уже завершают свою работу. Власти окажут всем материальную помощь в восстановлении жилья.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Туапсе разрешили свободное посещение школ. Согласно информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, всего этой ночью после атаки украинских беспилотников в крае повреждены три дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Сергей Бойко Туапсе Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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