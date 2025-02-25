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В Москве назвали этапы нормализации отношений между РФ и США

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США сначала предстоит обсудить нормализацию работы посольств, затем встанет вопрос украинского урегулирования, и потом придет очередь экономического взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию по возобновлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. Эти меры по организации диалога - в первую очередь это нормализация работы наших дипломатических ведомств на взаимной основе - как раз и будут обсуждаться на тех самых переговорах на экспертном уровне", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Далее на повестке дня стоит вопрос урегулирования украинского кризиса", - добавил представитель Кремля.

"И потом уже, и об этом говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - заявил Песков.

Журналисты поинтересовались, правда ли, что российская и американская делегации проведут во вторник второй раунд переговоров в Эр-Рияде, и что станет их основной темой. "Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерств иностранных дел, контакты на экспертном уровне. Я рекомендую обращаться в министерство иностранных дел за информацией об этой встрече", - ответил представитель Кремля.

У него спросили, прорабатываются по итогам переговорного процесса между РФ и США заключение каких-либо двусторонних соглашений. "В настоящий момент до этого не дошло дело", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США
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