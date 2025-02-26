Федеральная палата адвокатов подтвердила завершение расследования теракта в Crocus

Расследование по статье об оказании небезопасных услуг продолжается

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Федеральной палате адвокатов (ФПА) подтвердили завершение расследования по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall.

"На данный момент расследование по первому делу о теракте завершено. Все пострадавшие признаны потерпевшими, а виновники - ответчиками по гражданским искам", - сообщили в ФПА журналистам.

По второму делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование продолжается.

"В рамках дела проводится пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить наличие или отсутствие вины. Все пострадавшие автоматически признаны потерпевшими по обоим делам", - пояснили в палате.

Руководитель группы ФПА по оказанию бесплатной юридической помощи пострадавшим в Crocus City Hall Ирина Фаст сообщила, что обращения граждан за консультациями продолжают поступать.

"Российская адвокатура продолжает оказывать бесплатную помощь всем обратившимся. Мы готовы ответить на вопросы. Также мы подготовили подробную инструкцию, которая поможет людям сориентироваться. Она размещена на сайте помощи Сrocushelp.ru", - сказала Фаст.

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковном Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

По делу о теракте обвиняются 27 фигурантов.