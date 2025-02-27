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Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается до конца 2025 г.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сертификация регионального пассажирского самолета Ил-114-300 должна завершиться до конца этого года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью "России 24".

"Он у нас уже летает в рамках сертификационных полетов, и мы целимся пока в октябрь - то есть до конца года точно можно ожидать завершение всех сертификационных работ", - сказал Алиханов.

Первый полет в рамках программы испытаний Ил-114-300 совершил в декабре 2020 года. В августе 2021 года испытания были приостановлены в связи с крушением опытного экземпляра военно-транспортного Ил-112В: он был оснащен теми же двигателями ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов".

О возобновлении летных испытаний Ил-114-300 сообщалось в марте 2024 года. Самолет оснастили двигателем ТВ7-117СТ-01, который прошел комплекс доработок, уточняли в "Ростехе" (контролирует предприятия авиапрома РФ). Также была установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114.

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, поставка первых трех самолетов ожидается в 2026 году (ранее ожидалась в 2024 году), а всего к 2030 году планируется произвести 51 такой лайнер.

Первым получателем Ил-114-300 должна стать "Государственная транспортная лизинговая компания", которая заключила твердый контракт с ПАО "Ил" в 2020 году. Впоследствии ГТЛК планировала передать самолеты "Вологодскому авиационному предприятию". Позднее сообщалось, что стартовым эксплуатантом будет Red Wings.

Ил-114-300 Минпромторг Антон Алиханов
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