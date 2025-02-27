В рамках "Золотой Маски" учреждена спецпремия "Маэстро"

Выдвигать кандидатов на спецпремию будет Гергиев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В рамках национальной театральной премии "Золотая Маска" будет вручаться новая специальная премия - "Маэстро"; церемония награждения пройдет в Казани 26 июня.

"Секретариат Союза театральных деятелей России учредил Специальную премию "Золотая Маска" - "Маэстро". Она, как и Специальная премия президента премии и фестиваля "Золотая Маска", впервые будет вручена 26 июня 2025 года в Казани на торжественной церемонии подведения итогов конкурсного цикла сезона 2023-2024", - сообщили в пресс-службе премии.

Право выдвижения кандидатов на соискание и окончательное решение о присуждении премии "Маэстро" принадлежит сопредседателю СТД дирижеру Валерию Гергиеву.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.