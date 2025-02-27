Поиск

В рамках "Золотой Маски" учреждена спецпремия "Маэстро"

Выдвигать кандидатов на спецпремию будет Гергиев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В рамках национальной театральной премии "Золотая Маска" будет вручаться новая специальная премия - "Маэстро"; церемония награждения пройдет в Казани 26 июня.

"Секретариат Союза театральных деятелей России учредил Специальную премию "Золотая Маска" - "Маэстро". Она, как и Специальная премия президента премии и фестиваля "Золотая Маска", впервые будет вручена 26 июня 2025 года в Казани на торжественной церемонии подведения итогов конкурсного цикла сезона 2023-2024", - сообщили в пресс-службе премии.

Право выдвижения кандидатов на соискание и окончательное решение о присуждении премии "Маэстро" принадлежит сопредседателю СТД дирижеру Валерию Гергиеву.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.

Золотая Маска СТД Маэстро Валерий Гергиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Напавшие на генконсульство России в Марселе получили по 8 месяцев тюрьмы

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Матвиенко сообщила, что Путина ждут с визитом в Турцию

Минцифры предложило критерии социально значимых периодических печатных изданий

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"

США депортировали в РФ россиянина, обвиняемого в разбое

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });