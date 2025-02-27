АТОР отметила рост продаж туров в Европу на весну и лето

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Продажи туров в Европу на весну и лето у российских туркомпаний в 2025 году заметно выросли, среди причин - удешевление авиабилетов, стабилизация ситуации с оформлением виз, отложенный спрос, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Продажи экскурсионных туров в Европу на весенне-летний сезон 2025 года идут значительно лучше, чем годом ранее. Рост составляет от 15 до 50%, а у некоторых компаний объемы выросли в несколько раз. Интерес россиян к поездкам в Европу связан, в первую очередь, с появлением новых недорогих вариантов стыковочных авиаперелетов через города ближнего зарубежья (Ереван, Баку и Тбилиси), а также через Стамбул и Дубай. Например, этой весной билеты из Москвы в Рим и Париж можно купить за 50-60 тыс. руб. в обе стороны с багажом", - говорится в сообщении.

Основным хабом для Европы по-прежнему остается Стамбул, но становятся все более популярными перелеты через аэропорты Закавказья - Тбилиси, Ереван и Баку.

"Помогает туристам решиться на путешествие в Европу и относительная стабилизация ситуации с шенгенскими визами, в том числе возможность получить мультивизу. Многие путешественники стремятся "откатать" свой шенген по максимуму, в том числе для хорошей визовой истории на будущее. Сказывается и отложенный спрос. Многие туристы были в странах Европы еще до пандемии, за последние несколько лет успели "накататься" по странам Ближнего Востока и Азии, а теперь снова хотят вернуться в европейские города", - отмечают туроператоры.

Кроме того, растет доля туристов, которые планируют свои путешествия в Европу через туроператоров. Организованный тур упрощает проблему платежей в иностранных валютах, а также оформление визы.

"Объемы продаж экскурсионных туров в Европу в 2025 году не сопоставимы с доковидным уровнем, но спрос на экскурсионные путешествия в европейские города постепенно восстанавливается", - заключили в ассоциации.

До пандемии в 2019 году россияне совершили в Европу около 10 млн авиапутешествий. В 2024 году, по оценке АТОР, число поездок снизилось до 600 тысяч, то есть более чем в 10 раз.